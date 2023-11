Al via XXV Borsa Med del turismo archeologico, non c'è Palestina

Si è aperta con un riferimento all'attualità la XXV Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum: il rammarico per l'assenza dello stand della Palestina, uno dei Paesi esteri attesi, a causa della chiusura dei cieli della Giordania ai voli internazionali. "La Bmta - ha detto il direttore e Ideatore della Borsa Ugo Picarelli dopo il taglio del nastro - negli anni passati ha sempre ospitato fianco a fianco Israele e Palestina, per lo spirito di collaborazione e dialogo tra i Paesi che è una delle grandi peculiarità di questo evento". A dare il benvenuto agli ospiti il sindaco di Capaccio -Paestum e Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri, orgoglioso, tra le altre cose, della location, il Next, l'ex Tabacchificio Cafasso, un esempio di archeologia industriale, recuperato da un'asta fallimentare e ristrutturato per diventare sede definitiva della Borsa. Un benvenuto è arrivato anche da Tiziana D'Angelo, direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia, in occasione della riapertura del Museo Archeologico che torna ad ospitare anche la mostra ArcheoVirtual, quest'anno dedicata all'Intelligenza Artificiale. Il Presidente di Unioncamere Andrea Prete ha messo in evidenza quanto il grande patrimonio culturale presente sul territorio spinga a potenziare sempre più viabilità e collegamenti; mentre ha avuto toni di entusiasmo nei confronti della Borsa, per la solidità e la capacità di coinvolgere attori da tutto il mondo, il Prefetto di Salerno Francesco Esposito, che ha sottolineato come, oltre alla conoscenza, alla consapevolezza, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio, sia importante la partecipazione, ossia la fruizione dei siti da parte dei cittadini. "Dopo 25 anni - ha detto il presidente onorario della BMTA, già vice direttore generale Unesco per la Cultura Mounir Bouchenaki - non esiste al mondo un altro evento così importante per l'incontro tra esperti di archeologia e di economia, che non perde mai la sua attenzione verso il dialogo e l'impegno verso la promozione dei beni culturali, come la Borsa Mediterranea del Turismo Archologico di Paestum".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA