Al cimitero di Poggioreale "resti in vista e loculi tra erbacce"

Al Cimitero di Poggioreale, a Napoli, "resti mortali in bella vista e loculi prigionieri della vegetazione selvaggia". E' la denuncia del deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato sui suoi canali social foto e video che gli sono stati inviati da alcuni cittadini.

Nel cimitero napoletano, si legge in una nota di Borrelli, "con il tempo aumentano le condizioni di degrado e di abbandono" e "numerosi loculi si presentano in condizioni disastrate.

Fenditure che lasciano intravedere i resti, mentre quasi tutti i loculi sono vandalizzati e prigionieri della vegetazione selvaggia". Inoltre tra i viali del Cimitero monumentale "una donna ha trovato una cassetta di zinco completamente sgangherata che lascia in bella vista un mucchietto di ossa umane".

"Avevamo chiesto interventi straordinari in vista del primo e del 2 novembre. Purtroppo non è stato così. A questo punto - dichiara il parlamentare - è doveroso istituire un tavolo tecnico per discutere la questione cimiteri di Napoli, fare il punto della situazione e scegliere un dettagliato piano di interventi, ordinario e straordinario. Non ci adegueremo mai alle scene di degrado che si presentano ogni giorno ai visitatori".



