Acquistano merce on line, truffati a Lioni e Teora

Truffe on line ai danni di inconsapevoli acquirenti in provincia di Avellino. A Lioni un uomo del posto aveva acquistato sul "market place" di Facebook materiale edile a prezzo estremamente vantaggioso. Ma dopo aver versato seicento euro sulla carta prepagata del falso venditore, si è accorto della truffa. I carabinieri hanno denunciato l'autore: una 65enne residente in provincia di Napoli. A Teora, la truffa si è consumata su una inesistente autoradio acquistata su un sito on line per mille euro. Dopo la denuncia del malcapitato acquirente, i carabinieri hanno individuato e denunciato una 35enne e un 40enne residenti a Roma.



