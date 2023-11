25enne gravemente ferito nella notte a Napoli

Gravemente ferito nella notte a Napoli un giovane di 25 anni, già noto alle forze dell'ordine. I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti presso il pronto soccorso del Cardarelli dopo che era stato trasportato l'uomo, raggiunto alla gamba da un colpo d'arma da fuoco. Il proiettile avrebbe reciso l'arteria femorale. Il 25enne è stato immediatamente sedato e operato d'urgenza. Le sue condizioni sono gravi e rimane in prognosi riservata.

La dinamica al momento è sconosciuta, così come il luogo dove sarebbe stato ferito. Indagini in corso dei carabinieri del Vomero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA