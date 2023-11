Parte domani la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico

Parte domani a Paestum - nel Next ex Tabacchificio, nell'area archeologica, nel Museo Nazionale e nella Basilica - la 25esima Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, che si svolgerà fino a domenica 5 novembre.

L'edizione 2023 assume una particolare importanza in quanto la Bmta celebra il venticinquesimo anniversario, condividendolo con il Parco Archeologico di Paestum e Velia e la Certosa di Padula, che proprio nel 1998 furono inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco nell'ambito del riconoscimento attribuito al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, oggi anche Alburni.

Numerose le iniziative in programma, che prevede 150 tra conferenze e incontri, 20 laboratori e 600 relatori. Alla Bmta presenzieranno esponenti di rilievo del panorama culturale e politico nazionale e internazionale. Tra gli altri, interverranno il vice Ministro Edmondo Cirielli e Gianfranco Ravasi, presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura.



