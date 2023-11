Halloween, Nas sequestrano giocattoli e dolciumi

Giocattoli e decorazioni per la festa di Halloween, ma anche un quintale di prodotti dolciari, sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas di Salerno in tre esercizi commerciali delle province di Avellino e Salerno. I prodotti messi in vendita erano privi di marchio Ce e delle informazioni, in lingua italiana, destinate ai consumatori.

Quasi 1.700 i giocattoli sequestrati insieme ad alcune centinaia di decorazioni a forma di zucca e scheletri, luminarie, fucili giocattolo e palloncini. I dolci sequestrati sono risultati privi di tracciabilità. Agli esercenti sono state contestate violazioni amministrative pari a 14 mila e 500 euro. Quattro mila euro il valore della merce sequestrata.



