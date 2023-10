E' stato sorpreso con sei panetti di hashish del peso complessivo di circa 600 grammi. Per questo gli agenti del commissariato di Ischia hanno arrestato un 55enne che era appena sbarcato da Napoli ad Ischia.

I controlli sono scattati nei pressi della Banchina Olimpica sull'auto dell'uomo. L'indagato è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.



