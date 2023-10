E' stato un 16enne a ferire, nella notte tra domenica e lunedì, un ragazzo di 18 anni a San Giorgio a Cremano (Napoli).

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri la vittima avrebbe preso in giro una ragazza e lei avrebbe chiamato il 16enne, suo fidanzato, per farsi difendere. Da qui la 'punizione', in via Manzoni, con alcune coltellate sferrate al 18enne ad una gamba.





