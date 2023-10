Nautica: a Napoli il Salone 'Navigare' dal 18 al 26 novembre

"Porteremo a Napoli, in occasione del Salone Navigare in programma dal 18 al 26 novembre al molo Luise a Mergellina, molti clienti che hanno visitato il Salone Nautico Internazionale di Bologna e che verranno a testare in acqua le imbarcazioni ammirate a secco. Una potenzialità, quella di legare i due saloni, che ci consente di promuovere la media e piccola nautica in un lasso di tempo e di territorialità". Così il presidente di SNIDI (Saloni Nautici Internazionali D'Italia), Gennaro Amato, tracciando un bilancio positivo dell'evento bolognese.

La produttività campana della media e piccola nautica, rispetto alle tante regioni presenti nel capoluogo emiliano, "ha raccolto - rileva una nota - non solo consensi del pubblico ma anche riconoscimenti ufficiali". È il caso del Cantiere Starmar di gommoni di Roberto De Salvi (Monte di Procida), del Cantiere Tirrenia produttore di gozzi dell'imprenditore Antonio Tiano (Pozzuoli), di Nautica Mediterranea Yachting dell'imprenditore Ugo Lanzetta per il nuovo motoscafo Z340 (Cuma), premiati con il Blue Award 2023". Premiato anche lo stesso Gennaro Amato, "per il suo totale impegno per il settore". A consegnargli il premio il consigliere di Snidi, Stanislao Esposito e il segretario generale di Afina (Associazione Filiera Italiana della Nautica) Ugo Lanzetta.



