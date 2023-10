'Napoli sacra e misteriosa', da Santa Chiara al Mann

Da Santa Chiara al Monastero delle Clarisse, da San Gregorio Armeno al Mann: sono cinque gli itinerari gratuiti, dal 2 novembre al 17 dicembre, con diciannove visite guidate, sul tema "Storie di donne nei luoghi della fede, della cura e del mistero", ideati dalla storica e teologa Adriana Valerio. Presentata nella Sala conferenze del Palazzo Arcivescovile in Largo Donnaregina, è la seconda edizione di "Vedi Napoli Sacra e Misteriosa... e poi torni", il progetto promosso e sostenuto dall'assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, realizzato quest'anno in collaborazione con l'Arcidiocesi di Napoli.

Presentato anche il programma della rassegna "Napoli: la Chiesa dalla parte delle Donne" con Padre Francesco Beneduce SJ, vescovo ausiliare dell'Arcidiocesi metropolitana di Napoli.

"Il turismo esperienziale - dichiara l'assessora comunale Teresa Armato - è sempre più ricercato dai visitatori italiani e stranieri che ormai scelgono Napoli in ogni periodo dell'anno. I cinque itinerari offrono proprio a cittadini e turisti l'opportunità non solo di visitare luoghi sacri, ricchi di saperi e misteri, ma anche di conoscere e approfondire alcune figure femminili che hanno segnato la storia di questi luoghi.

Penso al Monastero di Santa Chiara e a quello delle Monastero delle Clarisse; agli istituti Santa Maria di Gerusalemme e Santa Maria Regina Coeli Antida Thouret. Alle Catacombe di San Gennaro, dove si potranno ammirare i due affreschi di Cerula e Bitalia, testimonianza della presenza autorevole delle donne nel cristianesimo antico. Mentre al Museo Archeologico Nazionale di Napoli ci sarà l'opportunità poi di raccontare le donne della Magna Grecia".



