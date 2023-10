'Macché Halloween', parroco invita bimbi a vestirsi da santi

Al bando teschi e zucche nel giorno di Ognissanti, con un invito ad indossare abiti speciali: ad Ercolano il parroco della chiesa del Ss. Rosario, Marco Ricci, invita domani 1 novembre dalle 11.00 alle 13.00 nell'oratorio 'Il Granellino' i bambini a vestirsi da santi o come il santo patrono associato al proprio nome. In alternativa, è possibile portare un oggetto che rappresenti il santo scelto.

Un'iniziativa non inedita, ma intrapresa anche da altri parroci in Campania e in Italia.

"Ci stiamo scristianizzando: tutte le feste religiose stanno diventando una semplice festa come ad esempio la nascita di Gesù, ma anche l'Immacolata che è diventata la festa dell'albero, la Madonna Assunta che ormai significa il Ferragosto" spiega il parroco Marco Ricci "Ben venga che ci sia anche un'economia che giri intorno a queste ricorrenze, ma mi chiedo: perché si deve perdere il valore cristiano di una festa? Riscopriamo il senso autentico di come nasce una festa che è quello cristiano. Le nostre radici sono cristiane. Non voglio fare nessuna polemica: a me interessa che si riscopra il senso autentico e cristiano di una festa che è quella dei santi". E se le condizioni meteo lo consentiranno, domani mattina i bambini si muoveranno dalla chiesa del Ss. Rosario all'oratorio con i loro abiti da santi. (ANSA)

