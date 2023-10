Giugliano, vicesindaco lascia e l'opposizione accusa

Dopo le dimissioni del vicesindaco Francesca D'Alterio i consiglieri comunali di opposizione a Giugliano sono tornati all'attacco del sindaco di Nicola Pirozzi e lo hanno invitato ad andare in Consiglio comunale per riferire se ha ancora i numeri per poter governare.

L'altro girorno la vicesindaco D'Alterio, che viene considerarata vicina al M5S,. ha rassegnato le dimissioni spiegando che la sua scelta è stata dettata da ragioni personali. Ma per le opposizioni c'è 'maretta' nelle forze di maggioranza; tensioni - hanno denunciato nel corso di una conferenza stampa tenuta oggi in piazza Gramsci - che stanno paralizzando la città che è "sempre più abbandonata: è ormai allo sbando".

Sul tappeto, hanno denunciato i consiglierei di opposizione, guidati dall'ex sindaco Antonio Poziello - si sono tante questioni: dal Pua al Puc, dal mercato ortofrutticolo generale al commercio, dal piano sosta alla ztl. "Tutte vicende - ha detto Poziello - che non trovano soluzioni. Pirozzi ci dica cosa intende fare, venga in Consiglio e riferisca se ha il sostegno delle forze di maggioranza". In poco più di tre anni ci sono stati diversi rimpasti della giunta. Sono già i tre i vicesindaco che hanno abbandonato.

Senza dire - è stato evidenziato - che malumori hanno suscitato la questione dell'Imu sui terreni fabbricabili e quella dei passi carrabili.

"Il sindaco resta chiuso nella sua stanza senza chiedere perché vanno e vengono assessori. Il commercio è morto, il centro cittadino è sempre più un deserto e non si muove un dito", ha accusato l'ex sindaco Poziello. Per il consigliere comunale Luigi Porcelli la Tari che pagano i cittadini giuglianesi "è la più alta d'Italia" mentre per Francesco Iovinella bisogna chiarezza sul futuro del mercato ortofrutticolo generale che negli anni '80 era tra i più importanti poli del commercio all'ingrosso della frutta e "che ora è fortemente ridimensionato".

Contro il piano sosta ha puntato inece l'indice il consigliere comunale di Forza Italia, Giovanni Pirozzi che nei giorni scorsi ha rilevato, metro alla mano, che alcuni stalli erano più 'stretti' del previsto.



