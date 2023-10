Brucellosi: allevatore in sciopero fame, "esausto, sos Governo"

In sciopero della fame da quattordici giorni, Pasquale D'Agostino, allevatore bufalino casertano che sta portando avanti la battaglia della categoria contro il piano regionale campano di eradicazione di brucellosi e tbc, è ormai esausto. Molto più a Sud, in Sicilia, anche un altro allevatore, Sebastiano Lombardo, è in sciopero della fame - le due proteste sono coordinate - contro i piani regionali ritenuti penalizzanti per il settore dell'allevamento di bufale e capi bovini. Su facebook, D'Agostino, dopo essersi rivolto ai suoi tre figli per dire che non sa se riuscirà a pagare le rette universitarie, si appella al Governo affinché ascolti la sua storia e agisca con urgenza, nominando un Commissario nazionale che disapplichi il piano della Regione Campania. Un piano che gli allevatori ritengono troppo sbilanciato verso gli abbattimenti dei capi risultati positivi alle prime analisi - oltre 150 mila le bufale abbattute negli ultimi dieci anni, ma di queste solo poco più dell'1% è risultata realmente malata di brucellosi o tbc in seguito ad analisi post mortem - e applichi invece negli allevamenti la normativa europea, che prevede l'abbattimento solo quando il capo bufalino risulti realmente affetto dalla patologia, ovvero dopo le contro-analisi. Dal letto del Centro don Milani di Casal di Principe in cui sta attuando la sua protesta - è dimagrito otto chili in due settimane - D'Agostino ripercorre la sua vicenda personale, che dimostra, dice "come la burocrazia sia sorda e cieca".



