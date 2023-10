Auto in fiamme, danneggiata facciata di un edificio

(ANSA)- AVELLINO, 31 OTT- Ancora auto in fiamme in provincia di Avellino. I Vigili del Fuoco sono intervenuti a Serino poco dopo le sei di stamattina in via Fontanelle dove un'auto parcheggiata nei pressi di un'abitazione ha preso fuoco. Due squadre del Distaccamento provinciale hanno spento il rogo impedendo che le fiamme si propagassero alle abitazioni circostanti. La facciata di un edificio è stata comunque danneggiata. Sul posto anche i carabinieri di Solofra. Nella tarda serata di ieri a Marzano di Nola, in via Nazionale, un'auto con alla guida un giovane del posto ha preso fuoco. Le fiamme si sono sviluppate nel vano motore. Il conducente ha fatto in tempo a mettersi in salvo. Nessuna conseguenza per lui, soltanto un comprensibile spavento. (ANSA)

