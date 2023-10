"Alto impatto" a Castel Volturno, controllati quasi in duemila

Denunce e sequestri, oltre a centinaia di controlli, per l'operazione straordinaria delle forze dell'ordine "Alto Impatto", effettuata ieri a Castel Volturno (Caserta) da oltre 70 appartenenti a Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. L'operazione, che fa seguito ad altre analoghe realizzate ad agosto e settembre scorso, è stata decisa in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento presieduta dal Prefetto di Caserta, Giuseppe Castaldo, ed è stata guidata sul campo dalla Questura. In particolare le forze dell'ordine hanno denunciato dieci persone denunciate per reati di abusivismo edilizio, furto di energia elettrica, evasione, detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente, violazione alle prescrizioni del foglio di via obbligatorio, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e danneggiamento di beni pubblici; sono state poi controllate oltre 100 persone sottoposte a misure di prevenzione, cautelari e di sicurezza, ed è stato espulso un cittadino nigeriano irregolare. Di rilievo anche l'esito delle sei perquisizioni effettuate, che hanno portato al sequestro di 10 chili di tabacchi lavorati esteri. I controlli di polizia amministrativa presso esercizi commerciali hanno consentito di sanzionarne quattro, raggiunti da multe di 21mila euro; un altro negozio di vendita di alimenti è stato chiuso per carenze igienico sanitarie ed un bar è stato sequestrato per abusivismo edilizio, con il titolare denunciato per furto di energia elettrica. Per quanto riguarda le misure di prevenzione, sono stati emessi due proposte di fogli di via, misura che obbliga le persone socialmente pericolose al rientro nei comuni di abituale dimora; a ciò si aggiungono i 9 decreti firmati ieri dal Questore di Caserta Andrea Grassi per altrettante persone allontanate dal comune di Castel Volturno, adottati su richiesta del locale Commissariato della Polizia di Stato e della Compagnia dei Carabinieri di Mondragone. In totale, durante i servizi straordinari, sono state controllate 1192 persone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA