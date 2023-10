Al via il terzo Festival dell'Opera Buffa napoletana

Al via il 3 novembre il Festival dell'Opera Buffa napoletana, terza edizione, con il titolo "La cometa danzante" fino a domenica 5 novembre, a cura di Massimiliano Sacchi, organizzato e prodotto da Giano Bifronte con il contributo del ministero della Cultura.

Per l'occasione Casa del Contemporaneo e Teatro Pubblico Campano aprono le porte di Sala Assoli e del Teatro Nuovo proprio nell'edificio che storicamente ha visto nascere l'Opera Buffa Napoletana. Operine, melologhi e concerti si avvicenderanno così negli spazi dei Quartieri Spagnoli. Si apre alle 20.00 (replica sabato 4 novembre, alle 20.30), con "La serva padrona" di Giovan Battista Pergolesi in versione elettronica, per la regia di Rosario Sparno e l'elaborazione musicale di Giulio Fazio. Nello stesso primo giorno alle 21.15 (replica il 5 novembre alle 21.15) al Teatro Nuovo prima moderna assoluta di "Li furbi", commedia in musica di Giacomo Tritto.

Il 4 novembre, alle 19.00, e il 5 novembre, alle 20.00, al Teatro Nuovo, Tony Laudadio porta in scena "Carasale. La cometa danzante", un testo originale di Francesco Forlani, musiche di Domenico Sarro. Il 5 novembre, alle 12.00, al Teatro Nuovo "Strumenti in scena! La musica strumentale degli operisti napoletani del '700" dell'ensemble di strumenti antichi del Conservatorio San Pietro a Majella, con brani di Alessandro Scarlatti, Michele Caballone, Leonardo Vinci, Giuseppe Sellitto.

Completano il programma le visite guidate "Sulle tracce dell'Opera Buffa Napoletana", "La città buffa oltre la quarta parete" e "Dalla Certosa di San Martino ai Quartieri Spagnoli".





