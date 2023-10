A Napoli bimbi di 12 e 13 anni esplodono petardi tra cittadini

Esplodevano petardi nel pieno centro storico di Napoli, nel piazzale della basilica di Santa Chiara. Per questo sono stati segnalati all'autorità giudiziaria, un tredicenne e due dodicenni.

L'intervento dei carabinieri è scattato dopo la segnalazione di alcuni cittadini. La zona è di grande transito oltre che di residenti anche di turisti e bambini. I militari hanno sequestrato ben 62 artifizi del tipo 'zeus' e 'miniciccioli'. I minorenni, segnalati per esplosioni pericolose non autorizzate, sono stati riaffidati ai familiari. Uno di loro è il fratello del defunto baby boss Emanuele Sibillo.



