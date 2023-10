Un 18enne è stato ferito alla gamba da alcune coltellate la scorsa notte in via Manzoni a San Giorgio a Cremano ( Napoli). Sul posto sono giunti i Carabinieri della locale stazione. Da una prima ricostruzione, il 18enne di San Giorgio a Cremano sarebbe stato colpito da uno sconosciuto arrivato a bordo di una Minicar. La vittima ha rifiutato il ricovero ed è stato medicato sul posto da medici dell'ambulanza. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica.



