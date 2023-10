UE:Vuolo (Fi-Ppe),formare tecnici e politici per utilizzare Pnrr

"In Italia abbiamo un problema grande con le piccole e medie imprese. E' vero che siamo in un periodo di recessione legato agli eventi internazionali ma, nonostante questo, l'UE riesce a stare vicino sia alle imprese che ai cittadini. Bisogna far comprendere bene cosa sono i fondi europei e quali sono le opportunità che offrono. Nel Sud, ad esempio, siamo un po' indietro perché le Regioni non riescono a dare un supporto adeguato alle politiche europee. Pensiamo alla Campania, che ha una programmazione che si rifà ancora ai fondi 2014-2020 mentre tutti gli altri sono già operativi per i fondi 2021-2027". Sono le parole di Lucia Vuolo (parlamentare europeo di Forza Italia gruppo PPE), a margine del convegno "Fondi europei diretti e indiretti a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese" promosso dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli.

"Noi, però, non ci lasciamo scoraggiare. Abbiamo la possibilità di usufruire di fondi diretti per dare alle nostre imprese un sostegno. Per fare ciò occorre tuttavia una grande formazione, anche per i politici, che hanno bisogno di essere preparati su tutto ciò che l'Europa può dare".

Di investimenti al Sud ha parlato Eraldo Turi (presidente dell'Odcec Napoli): "Il Mezzogiorno sta avendo un nuovo rinascimento. Se aggiungiamo che l'agenzia di rating Standard and poor's ha confermato all'Italia la BBB con outlook stabile, ecco che si creano le condizioni utili di cui beneficia anche il Sud. Gli investimenti nel Mezzogiorno per la prima volta hanno raggiunto il 44%, percentuale di gran lunga superiore alla media nazionale del 40%". Al convegno sono intervenuti, fra gli altri, Pasquale Limatola (presidente della Commissione Internazionalizzazione dell'Ordine), Marilena Nasti (consigliere delegato Commissione Internazionalizzazione delle imprese Odcec Napoli), Vincenzo Piccirillo (presidente dei giovani commercialisti partenopei). Le conclusioni sono state affidate a Pietro Paolo Mauro, consigliere delegato della Commissione Internazionalizzazione delle imprese dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli.



