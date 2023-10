Tagli in bosco protetto, denunciato nell'Avellinese

Otto mila metri quadrati di bosco ceduo tagliato in un'area sottoposta a rischio idrogeologico, caratterizzato da forte vulnerabilità agli eventi franosi. I carabinieri Forestali hanno denunciato un uomo di Baiano, in provincia di Avellino, ritenuto responsabile di distruzione e deterioramento dell'habitat naturale.

L'area in cui sono stati effettuati tagli non autorizzati, ricade nel sito d'importanza comunitaria, fortemente vincolato, denominato "Pietramaula". Oltre alla denuncia, elevata una sanzione amministrativa nei confronti del responsabile di 2.400 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA