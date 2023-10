Sequestrati beni per un milione ad ex reggente clan Mallardo

Beni per circa un milione di euro (una società attiva del settore delle scommesse e lotterie, tre rapporti finanziari, due villette e un'autovettura) sono stati sequestrati dalla Direzione Investigativa Antimafia di Napoli (DIA) a un ex reggente del clan Mallardo (componente della federazione criminale denominata "Alleanza di Secondigliano") arrestato lo scorso anno.

Si tratta di uno storico affiliato al clan che aveva assunto la reggenza già quando i vertici dell'organizzazione erano stati arrestati vantando così poteri direttivi e decisionali circa le strategie della consorteria criminale oltre a gestire in prima persona la cassa del clan.

Il decreto di sequestro è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e del direttore della DIA.



