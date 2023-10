I segreti di un buon caffè con 'La Fisica che Ci Piace'

In un teatro Bellini gremito stasera a Napoli sono stati svelati i segreti scientifici che sono dietro la riuscita di un buon caffè. A rivelarli e spiegarli al pubblico è stato il professore Vincenzo Schettini in occasione dello spettacolo/evento 'A Lezione di Caffè con La Fisica Che ci Piace", che nasce dalla collaborazione tra Kimbo, azienda leader in Italia e nel mondo nella produzione di caffè di altissima qualità, e il digital brand 'La Fisica che Ci Piace'.

Il pubblico è stato trasportato in un viaggio tra aromi e molecole in un incontro tra il caffè e la divulgazione scientifica. Dal palco, Schettini ha spiegato e dimostrato che un buon caffè non è solo frutto della maestria di chi lo prepara ed ha sfatato il ruolo 'principe' che spesso nella tradizione popolare viene dato all'acqua che si utilizza per preparare il caffè, rivelando al pubblico che un ruolo importante nel processo di preparazione lo hanno i processi scientifici legati alle grandezze che descrivono il caffè come la pressione, il volume, la temperatura, il calore specifico piuttosto che la tensione superficiale.

Uno spettacolo che a Napoli, dove il caffè è un rito, si è aperto con un omaggio a Edoardo De Filippo e alla celebre scena di 'Questi fantasmi' in cui Eduardo spiega come si fa il caffè.

L'incontro didattico e divertente è stato anche trasmesso in diretta sulle pagine social de 'La Fisica che Ci Piace' per consentire al pubblico dei presenti e a quanti collegati online di approfondire la fisica del caffè e partecipare interattivamente con domande e curiosità.



