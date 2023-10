Un escursionista è scivolato ieri sera in un canalone in una zona boschiva del comune di Petina, in provincia di Salerno.L'uomo, malgrado ferito, è riuscito a far scattare l'allarme. Sul posto sono giunti i volontari del 'Gopi' Onlus di Caggiano che, non senza difficoltà, hanno recuperato l'escursionista e lo hanno trasportato al vicino ospedale di Polla. Dopo le prime cure, per l'uomo si è reso necessario il trasferimento del nosocomio di Eboli.



