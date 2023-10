Dalla Campania oltre mille bambini incontreranno Papa Francesco

Arriveranno da 84 Paesi gli oltre settemila bambini che lunedì 6 novembre dalle 14, nell'Aula Paolo VI, incontreranno Papa Francesco per l'evento "I bambini incontrano il Papa". L'incontro è patrocinato dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione e organizzato in sinergia con Comunità di Sant'Egidio, Cooperativa Auxilium, Trenitalia e Busitalia (società del Gruppo FS Italiane), Uffici Scolastici Regionali e con il sostegno del mondo francescano, della Fondazione PerugiAssisi e della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Il 5 novembre alle 17, le delegazioni straniere si ritroveranno, nella Basilica Santi XII Apostoli a Roma, per confrontarsi e riflettere sulla casa comune e l'ambiente. Un momento di preparazione all'incontro con il Santo Padre a cui prenderanno parte circa un migliaio di bambini della Campania, provenienti da Napoli (una ventina dal quartiere di Scampia), Salerno, Avellino, Benevento, Caserta, Alife (dove si verificò il primo miracolo di San Francesco a un bambino, rappresentato in un affrescato della Basilica inferiore di Assisi) Sorrento, Pagani, e tutti i paesi della Costiera Amalfitana, da Vietri sul Mare a Positano, che raggiungeranno la capitale a bordo di treni speciali da Salerno. A coordinare la delegazione dei bambini della costiera, il vicesindaco di Scala Luigi Mansi, componente la macchina organizzativa generale.

«Sono davvero orgoglioso di portare i bambini del nostro territorio dal Santo Padre per un evento memorabile - ha dichiarato Mansi - C'è grande sintonia con gli istituti scolastici, il corpo docente e le famiglie dei bambini per l'organizzazione del viaggio che lunedì mattina vedrà il trasferimento dei bimbi in pullman alla stazione di Salerno da cui partirà un treno speciale messo a disposizione da Ferrovie dello Stato che ci condurrà fino alla stazione di Roma San Pietro».

Durante l'incontro Mr.Rain e l'artista spagnolo Beret canteranno insieme una versione inedita di Supereroi in italiano e spagnolo. L'esibizione sarà accompagnata dal Piccolo coro dell'Antoniano. L'evento sarà trasmesso in diretta dal TG1 con uno speciale, a partire dalle 15 e 20, oltre che da TV2000 e il Centro Televisivo Vaticano (CTV) dalle 14,15. «In questi mesi così drammatici per il mondo quest'incontro apre la strada da intraprendere, ripartire dai più piccoli - ha dichiarato padre Enzo Fortunato, coordinatore dell'evento - Nell'ora più buia il Santo Padre ci dona uno spiraglio di luce "impariamo dai bambini e dalle bambine". Di fronte all'inferno della guerra, la Chiesa offre la bellezza della pace».



