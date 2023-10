Caivano: Malagò, 'qui bene il Governo, Coni può fare molto'

"Sono convinto che a Caivano il Governo stia facendo oggettivamente un ottimo lavoro". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò in visita questa mattina nel comune dell'hinterland napoletano, oggetto di un profondo lavoro di riqualificazione da parte del Governo Meloni, a partire dal recupero del centro sportivo Delphinia, da anni abbandonato, situato a poche decine di metri dal degradato complesso popolare del Parco Verde.

"Ho visto il ministro Abodi - ha aggiunto Malagò - e devo ammettere che la società Sport e Salute (società del Governo, ndr) è molto sul pezzo, e sono sicuro che rispetterà tempi e impegni; aldilà dell'impiantistica, come Coni e singole federazioni possiamo fare molto, penso ad iniziative per portare qui qualche campione che dia una spinta di positività e fiducia a questa comunità".



