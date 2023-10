Caivano: Malagò, 'l'obiettivo è trattenere qui i talenti'

"Era doveroso che venissi a Caivano, tanti ragazzi me lo avevano chiesto. Anzi mi scuso se l'ho fatto solo adesso. E poi le periferie sono un mio pallino, e Caivano in tal senso è in buona compagnia". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò in visita nel comune dell'hinterland napoletano, dove ha visitato il Centro sportivo Delphinia in corso di recupero e riqualificazione.

"La storia dello sport in Italia insegna che moltissimi grandi atleti vengono dalle periferie, poi se vogliono crescere e migliorare hanno bisogno di trovare luoghi con struttura per lo sport ad alto livello. Se riuscissimo a trattenerli nei territorio in cui nascono, diverrebbero eroi moderni di questa comunità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA