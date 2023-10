Allarme furti nell'Avellinese, fogli di via e denunce dei Cc

Proseguono i controlli in provincia di Avellino per prevenire i furti in abitazione soprattutto nei territori dei comuni di Sturno, Montemiletto e Venticano. A Sturno i carabinieri hanno intercettato due pregiudicati del napoletano che sono stati proposti per il foglio di via obbligatorio. A Montemiletto, una pattuglia ha messo in fuga una banda di ladri che stava per manomettere l'impianto elettrico di un supermercato. A Grottaminarda due napoletani di 27 e 31 anni, entrambi pregiudicati per reati contro il patrimonio, sorpresi in atteggiamento sospetto nei pressi di alcune abitazioni, sono stati allontanati con foglio di via. Nel corso dei controlli, otto persone, di età compresa tra i 21 e i 40 anni, sono stati segnalati alla Prefettura di Avellino come assuntori abituali di sostanze stupefacenti.

