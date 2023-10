Al Mann ribaltato mosaico Alessandro, storico restauro

Effettuato con successo al Museo Archeologico Nazionale di Napoli il delicato ribaltamento del mosaico di Alessandro (m.5,82x3,13 e 5 tonnellate di peso) operazione indispensabile per entrare nel vivo del restauro in situ di un'opera iconica del Mann proveniente dalla Casa del Fauno di Pompei. L'1 novembre aprirà il 'cantiere trasparente' e tornerà fruibile la sezione mosaici.

"Sono giorni di immensa soddisfazione e di particolare emozione, giorni che resteranno nella storia del Mann e vogliamo condividere con i nostri visitatori. Il più celebre mosaico dell'antichità si è mosso, dopo oltre un secolo (fu portato da terra a parete nel 1916, ndr) ed ora è possibile lavorare sulle malte di 2000 anni fa. La grande impresa procede grazie alla professionalità di una squadra straordinaria - dice il direttore del Museo Paolo Giulierini - Nella settimana in cui tagliamo il traguardo delle 500mila presenze 2023, invitiamo cittadini e turisti a visitare il Mann nelle due giornate di gratuità volute dal ministro Gennaro Sangiuliano: il 4 novembre, Giorno dell'unità Nazionale e delle Forze Armate e la prima domenica del mese. Il pubblico troverà un Museo al gran completo e al lavoro. Il Mosaico di Alessandro Magno e Dario tornerà a risplendere come mai nessuno lo aveva visto. Lo avevamo promesso. E noi manteniamo sempre la parola data".

Sono stati necessari quindici giorni per il montaggio del sistema di movimentazione e per i collaudi; oltre tre ore per ribaltare il mosaico ora in posizione orizzontale. Presente anche un sistema di sensori in fibre ottiche fissato sul telaio metallico che si trova a chiusura dell'opera. Il mosaico, ben assicurato all'interno di una sorta di sandwich (costituito in parte dal vecchio sistema di contenimento e in parte dal nuovo pannello), non ha subito alcun tipo di stress. Direzione dei lavori Amanda Piezzo. Direzione operativa restauro: Mariateresa Operetto e Manuela Valentini (Mann), Alessandro Lugari (Colosseo), direzione operativa movimentazioni monitoraggio: Roberto Ciabattoni (Istituto Superiore Centrale per il Restauro e la Conservazione).



