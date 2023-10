Vie della ceramica, a Vietri sul Mare il lancio del portale

Con l'attivazione del portale www.leviedellaceramicaincampania.it, parte, da Vietri sul Mare (Salerno), tappa principale del tour tra le sette città della ceramica campane - le altre sono Cava de Tirreni, Napoli, Cerreto Sannita, San Lorenzello, Ariano Irpino, Calitri - la sfida per realizzare e promuovere un percorso congiunto in più direzioni, che porterà, come ultimo step, alla nascita del sistema museale della ceramica campana.

E ieri, nella sala consiliare del Comune di Vietri sul Mare, si sono ritrovati tutti i rappresentanti delle 'artistiche sette' - prima volta che accade - per dare il battesimo allo spazio multimediale comune (curato dallo studio Cerzosimo), un vero e proprio museo a cielo aperto che parte da Vietri, tocca la vicina Cava e arriva fino a Napoli proseguendo per le province sannita (Cerreto e San Lorenzello) e irpina (Calitri, Ariano Irpino). Il portale è stato realizzato grazie al sostegno della Regione Campania (Direzione generale "Politiche culturali e Turismo" e Unità Operativa Dirigenziale "Promozione e Valorizzazione Musei e Biblioteche"). "Noi maestri artigiani - ha detto il presidente di Cna Salerno Lucio Ronca - non siamo sorpresi di come la ceramica, che viene dall'argilla, dalla terra, sia in grado di creare legami con il territorio; in ogni singolo manufatto è custodito e raccontato un tratto di storia, economia e cultura". Entusiasta il sindaco di Vietri Giovanni De Simone, che parla "di giornata storica che segna nel percorso della ceramica campana una evoluzione verso la condivisione".

"Stiamo facendo ogni sforzo per far conoscere l'identità campana e progetti come questo lo dimostrano" ha detto il Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania Franco Picarone. Per Anita Florio, dirigente regionale dell'Uod "Promozione e valorizzazione di Musei e Biblioteche", "lavori come questi, dove le parole chiave sono state connessione, messa in rete, sistema, ci rendono soddisfatti perché sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere". La Florio ha quindi lanciato la sfida della nascita del sistema museale della ceramica, e tutti i presenti, coordinati dal segretario della Cna Salerno, Simona Paolillo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA