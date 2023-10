Flik Flok a Caserta, tremila partecipanti alle gare podistiche

Oltre tremila partecipanti alle gare podistiche, 4mila studenti in piazza. Sono questi i numeri della XX edizione della "Flik Flok" organizzata dalla Brigata bersaglieri "Garibaldi" dell'Esercito Italiano. L'evento socio-sportivo, svoltosi ieri ed oggi a Caserta, è andato oltre le aspettative, registrando nel totale oltre 10mila presenze.

Si è rivelata vincente la sinergia tra istituzioni che ha caratterizzato la due giorni. Organizzata insieme al Comune di Caserta e realizzata in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio, Coni, Fidal, imprese locali oltre al patrocinio di istituzioni e fondazioni, la manifestazione ha unito atleti, militari, bambini, famiglie attorno ai valori dello sport, della solidarietà, e dell'inclusione. Tanto l'entusiasmo che si è respirato al Villaggio "Cremisi, cuore della Flik Flok, dove i cittadini si sono potuti cimentare in diverse discipline tra cui arti marziali, ginnastica ritmica, tennis da tavolo, lotta greco-romana, metodo di combattimento militare e anche basket in carrozzina, sitting volley, tennis per disabili e ping-pong per videolesi.

La giornata di oggi è stata dedicata alle gare podistiche: 600 iscritti alla gara agonistica Fidal dei 10 Km; 2000 iscritti alla corsa a passo libero dei 5 Km; circa 500 famiglie a passeggio con il proprio "pet" nella camminata dei 1000 metri.

La gara competitiva dei 10 Km è stata chiusa in 30'30'' da De Marchi Jacopo, vincitore della categoria maschile; nella categoria femminile vince Palmero Elisa, che completa la gara in 34'54'', entrambi del centro sportivo Esercito.

Riguardo al concorso culturale presso le scuole è stato, invece, il liceo scientifico Nino Cortese di Maddaloni ad aggiudicarsi il primo premio. Al secondo posto il liceo linguistico "Villaggio dei Ragazzi" di Maddaloni, al terzo posto il liceo scientifico "Emilio Gino Segrè" di San Cipriano d'Aversa.

"Il ventennale della Flik Flok è stato un successo, reso possibile grazie alla perfetta sinergia tra tutte le istituzioni. L'intenzione è quella di alzare ancora di più il livello per la prossima edizione" sottolinea il generale Mario Ciorra, comandante la Brigata Bersaglieri "Garibaldi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA