Fidanzati in fila agli stand, chiude con successo Tutto Sposi

Chiude con successo, a Napoli, la 34/a edizione di Tutto Sposi, che ha accompagnato le giovani coppie verso le nozze del prossimo anno. L'evento già prepara l'edizione 2024, in cui verrà lanciato anche il Padiglione delle Eccellenze con le migliori aziende che lavorano nel wedding, con abiti, bomboniere, viaggi di nozze, fiori e truccatori.

Nelle quattro giornate alla Mostra d'Oltremare in tanti hanno visitato i 200 espositori, soprattutto coppie di fidanzati che hanno esplorato gli stand per costruire al meglio il percorso verso le nozze. Folla in coda al settore dei viaggi di nozze, donne affascinate dai lunghi veli dei vestiti da sposa, madri a colloquio con gli organizzatori delle feste di nozze nelle varie location della Campania.

"Tutto Sposi è stato anche quest'anno - spiega Martina Ferrara, presidente della fiera - un grande successo nei padiglioni pieni di fascino, realizzati insieme alla wedding planner Cira Lombardo. Abbiamo visto entusiasmo e un interesse che può essere soddisfatto tutto l'anno su internet, grazie alla pagina tuttosposi.it/fiera-on-line che abbiamo varato per permettere ai nostri visitatori di contattare anche nelle settimane e nei mesi a venire gli espositori conosciuti nei nostri stand". La cooperazione tra gli espositori, che rappresentano le più qualificate aziende del settore, e l'entusiasmo di Cira Lombardo, una delle wedding planner oggi di successo, secondo gli organizzatori di Tutto Sposi "hanno tracciato le nuove vie del mondo dei matrimoni".



