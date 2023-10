Chiara Ianniciello vince il Premio Bianca D'Aponte

La giovane salernitana Chiara Ianniciello ha vinto la 19ma edizione del Premio Bianca d'Aponte - Città di Aversa, il contest italiano riservato alle cantautrici, ospitato per due sere al teatro Cimarosa di Aversa.

Alla canzone 'Le zanzare' di Chiara Ianniciello, che ha convinto la giuria con un'esibizione nella quale si è accompagnata con il suo contrabbasso, anche la targa per la migliore musica. Alla genovese Irene Buselli è andato invece il premio della critica Fausto Mesolella oltre alla targa per il miglior testo (da quest'anno dedicata a Oscar Avogadro) per la canzone 'Così sottile'. Si è aggiudicata la targa alla migliore interpretazione Cristina Cafiero. Ad alcune delle nove finaliste sono stati assegnati altri premi finalizzati al supporto per la produzione di singoli e videoclip.

Nina Zilli, madrina di questa edizione, ha infiammato la finale con alcune delle sue canzoni e la delicata interpretazione di un brano di Bianca D'Aponte, la talentuosa cantautrice scomparsa a soli 23 anni alla quale è intitolato il tributo, 'Lo specchio'.

Emozionante la consegna del premio alla carriera della Città di Aversa a Mauro Pagani, che con la sua esibizione ha ottenuto due standing ovation del pubblico in teatro. Ad accompagnare molto esibizioni, è stata la band residente diretta dal maestro Alessandro Crescenzo. Entrambe le serate del Premio Bianca D'Aponte, condotte da Carlotta Scarlatto e Ottavio Nieddu con la direzione artistica di Ferruccio Spinetti, sono state aperte da Moà, vincitrice della scorsa edizione. Tra gli altri ospiti, Mariella Nava, Flo, Massimo Germini, Mauro Ermanno Giovanardi, Cristiano Godano e l'olandese Raquel Kurpershoek, vincitrice del Premio Bianca d'Aponte International. Per il ventennale, il prestigioso premio, organizzato dai genitori di Bianca D'Aponte e divenuto un punto di riferimento per la musica di qualità, punta a crescere ulteriormente con una serata in più, novità e grandi ospiti



Riproduzione riservata © Copyright ANSA