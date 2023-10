Butler, in Italia giro film di Schnabel con Isaac e Gadot

Il nuovo film, girato in Italia di Julian Schnabel, In the hand of Dante è il nuovo set sul quale è impegnato Gerard Butler: "Ho sempre amato l'Italia e girarci un film è meraviglioso. Fra gli interpreti ci sono anche Oscar Isaac, Gal Gadot, Al Pacino, John Malkovich, un cast fantastico". Lo dice l'attore all'Auditorium Conciliazione per Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema, dove ha consegnato il Premio "Breakout Actor of the Year" all'amico Oliver Trevena, interprete dell'action movie, Paradox effect di Scott Weintrob con Olga Kurylenko e Harvey Keitel, prodotto da prodotto da Ilbe e distribuito da Tatatu. In The Hand of Dante, tratto dal romanzo di Nick Tosches (In Italia edito da Mondadori con il titolo La mano di Dante), parte dalla ricerca di un manoscritto del sommo poeta ed ha "al centro la figura di Dante. E' una storia di reincarnazione che unisce il 14/o secolo con il 21/o secolo" ha aggiunto Butler.

Consegnando il riconoscimento l'interprete di Attacco al potere ha ricordato come lavorare nel cinema sia "meraviglioso, avventuroso, fantastico, divertente, ma non potete immaginare quanto possa difficile. Perché a volte le cose non succedono, o accadono le cose sbagliate, oppure sta succedendo troppo tutto insieme e ti stai puntando la testa. In questo settore stiamo vivendo momenti difficili ed è fondamentale avere vicino persone che ti siano realmente amici. Bisogna rimanere onesti e sinceri, e sostenere il senso di amicizia e comunità in questo mondo è fondamentale. E' quello che Oliver è stato per me, mi ha sostenuto, c'è sempre stato, mi ha accompagnato nei momenti belli e soprattutto quelli brutti ".

Butler con Monika Bacardi di Ilbe ieri sera ha consegnato anche un altro premio, a Tony Renis, alla presentazione della 28/a edizione di Capri-Hollywood (27 dicembre-2 gennaio), il festival prodotto e fondato da Pascal Vicedomini, segretario dell'Istituto Capri nel mondo.



