A Tony Renis e Ira Furstemberg il Capri Person Award 2023

La principessa Ira Fürstenberg, l'icona della musica Toni Renis e lo storico presidente dell'Istituto Capri nel mondo Tony Petruzzi sono stati premiati sabato 28 ottobre all'Hotel De Russie di Roma nell'ambito del classico appuntamento "Roma Fall Gala" che annualmente da il via al conto alla rovescia verso "Capri, Hollywood - the International film festival". La 28ª edizione dell'evento fondato da Pascal Vicedomini, in programma dal 27 dicembre al 2 gennaio, ormai considerato una tappa fondamentale nella corsa ai grandi premi internazionali (Golden Globe e Oscar). L'evento è promosso con il sostegno del ministro della cultura (Dg cinema e audiovisivi), della Regione Campania e la partecipazione di sponsor privati con il patrocinio della città di Capri, del Comune di Anacapri, dell'assemblea parlamentare del Mediterraneo, e della città metropolitana di Napoli. E c'erano anche due ospiti speciali come le star Gerard Butler e Oliver Trevena ad onorare le "Personalità dell'anno" riconosciute pubblicamente per l'impegno umanitario a favore di tante cause attraverso le rispettive attività professionale e eventi filantropici. "Era doveroso riconoscere pubblicamente le carriere di tre personaggi così diversi da loro eppure molto simili per l'impegno a favore di chi ha bisogno" sostiene Pascal Vicedomini. "La loro mole di lavoro a favore dell'arte e di tante cause umanitarie stanno lasciando una traccia indelebile.

Tanto più in un momento storico in cui la sofferenza e' all'ordine del giorno" prosegue Vicedomini, segretario generale dell'Istituto Capri nel mondo.

L'associazione senza scopo di lucro che nel 2023 festeggia 28 anni di attività tra la Penisola e gli Stati Uniti dove dal 2006 promuove anche il Los Angeles Italia - film fashion and Art festival, evento gemello dell'happening di Capri. Tra gli altri ospiti Lina Sastri, Stefano Reali, Giulio Base, i premi Oscar Alessandro Bertolazzi e Gianni Quaranta, i musicisti Andrea Griminelli, Agostino Penna e la giovanissima Yasmin, cantante Italo-pakistana a cui è stata affidata l'apertura della serata con il brano Imagine di John Lennon, inno alla pace



Riproduzione riservata © Copyright ANSA