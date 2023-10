Violenze fisiche e sessuali, moglie lo denuncia, arrestato

Minacce, violenze fisiche, violenze sessuali. L'ultima aggressione pochi giorni fa: lei aveva comunicato di volersi separare, aveva rifiutato un rapporto sessuale e lui, il marito, l'ha picchiata così tanto da causarle lesioni giudicate guaribili in venti giorni.

Una storia, quella vissuta da una donna di Napoli, che era già stata segnata da una denuncia a carico dell'uomo. La vittima era anche andata a vivere in una struttura protetta e lui si era rivolto alla trasmissione tv 'Chi l'ha visto' pur di ritrovarla.

Sembrava cambiato, il marito. Aveva intrapreso un percorso rieducativo per uomini violenti presso i servizi sociali, e così la donna aveva deciso di tornare a casa. Ma dopo poco, appena lei ha ripreso a lavorare, le violenze sono riprese.

Nel pomeriggio di martedì scorso la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari, a carico del 31enne. Una ordinanza arrivata dopo un'altra denuncia presentata dalla vittima lo scorso 5 ottobre. Le indagini hanno accertato che l'uomo controllava in maniera ossessiva la vita della moglie privandola del telefono cellulare ed impedendole di avere contatti con familiari ed amici nonché quotidianamente sul luogo di lavoro. In più occasioni aveva offeso ed usato violenza fisica sulla donna minacciandola di morte qualora l'avesse lasciato, obbligandola ad avere rapporti sessuali, anche in presenza dei figli minori.





