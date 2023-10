Tenta di strangolare la sorella e la minaccia con un martello

Picchiata dal fratello e minacciata di morte con un martello. E' accaduto la scorsa notte ad Arienzo, in provincia di Caserta.

E' stata la vittima, una 26enne del luogo, a chiedere aiuto al 112.

Al loro arrivo i carabinieri hanno trovato la donna ad attenderli in strada davanti al portone di casa in evidente stato di agitazione e con vistose lesioni al collo e all'occhio che le erano state poco prima causate dal fratello che aveva provato a strangolarla.

Gli immediati accertamenti hanno consentito di accertare una serie abituale di condotte vessatorie già da tempo poste in essere dall'uomo nei confronti della sorella. L'arrestato, che si trovava agli arresti domiciliari per altre ragioni, è stato trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA