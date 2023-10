Si dimette il presidente della Stazione Zoologica di Napoli

Il presidente della Stazione Zoologica 'Anton Dohrn' di Napoli, il britannico Chris Bowler, si è dimesso dall'incarico. Era stato nominato nel settembre dell'anno scorso dal ministero per la Ricerca e l'Università alla guida del prestigioso istituto, fondato nel 1872, un ente di riferimento a livello nazionale e internazionale per lo studio della biologia, dell'ecologia e delle biotecnologie marine, organizzato in 5 dipartimenti di ricerca.

In una lettera ai suoi colleghi, Bowler spiega di aver preso la sua "irrevocabile" decisione "dopo un'attenta riflessione": "quando, ormai più di un anno fa, ho appreso di essere stato nominato Presidente, ero felice ed entusiasta di poter dare il mio contributo ad un Ente che ho amato e amo molto, ma nonostante i miei sforzi, ora mi rendo conto che non sarò in grado di attuare il mio piano scientifico per riportare l'istituto sulla scena internazionale della ricerca fondamentale in biologia, attraverso lo studio degli organismi marini, e il ripristino della sua reputazione di principale istituto mondiale di biologia marina".

"Vado via con rammarico - aggiunge Bowler - ma felice di aver incontrato una comunità scientifica stimolante e tanti amici che mi hanno supportato in questi mesi e per i quali sarò sempre a disposizione per una chiacchierata sia personale che scientifica. Ringrazio tutti voi per la fiducia che mi avete accordato, è stato per me un onore aver svolto il ruolo di Presidente per questo prestigioso Ente che sento e sentirò sempre come casa mia".

L'attaccamento a Napoli e alla Stazione Zoologica 'Anton Dohrn' sono due fattori che alimentano la 'sorpresa' per le dimissioni di Bowler, che nel suo anno alla guida dell'Istituto ha organizzato molte iniziative, sia di carattere scientifico che divulgativo, anche rivolte ai più giovani. Alla sua nomina, un anno fa, il professor Bowler, 57 anni, era direttore di ricerca del Cnrs e direttore del Dipartimento di Genomica ambientale ed evolutiva presso l'École Normale Superieure di Parigi. E' stato individuato attraverso una procedura che ha previsto la costituzione di un Comitato di selezione presieduto dal premio Nobel Giorgio Parisi. Il suo predecessore è stato Roberto Danovaro che ha guidato l'Ente per nove anni. Bowler è rinomato a livello internazionale quale esperto di Biologia delle piante e diatomee marine e dei meccanismi molecolari che controllano la risposta a segnali ambientali, quali luce e nutrienti. Il giorno del suo insediamento si era detto "orgoglioso ed emozionato. La storia della Stazione Zoologica mi è molto cara e il mio obiettivo sarà quello di accreditarne ancor di più il prestigio a livello internazionale". Un obiettivo, ha detto oggi nella lettera ai suoi colleghi, "che non sarò in grado di attuare", senza però entrare nel merito di questa affermazione.





