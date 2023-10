Quercia cade su traliccio per forte vento, al buio famiglie

Le forti raffiche di vento hanno abbattuto una quercia che, a sua volta, ha travolto il palo di sostegno dei cavi che servivano un'ampia zona dell'abitato lasciando al buio numerose famiglie di Foglianise, in provincia di Benevento.

Per ripristinare il servizio è stato necessario l'intervento dei tecnici dell'Enel e di una squadra dei Vigili del Fuoco. I pompieri hanno supportato le squadre dell'Enel che hanno attivato subito alcuni gruppi elettrogeni per assicurare la ripresa dell'erogazione dell'energia elettrica alle famiglie.

Successivamente, i vigili del fuoco hanno dovuto sezionare l'albero caduto al fine di consentire alle squadre Enel di ripristinare definitivamente la linea elettrica.



