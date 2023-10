Nel Napoletano 14enne minaccia coetanei con pistola elettrica

A 14 anni minacciava un gruppo di coetanei con uno 'storditore elettrico': una vera e propria pistola elettrica da 1800 volt perfettamente funzionante. E' accaduto ieri sera a San Giorgio a Cremano (Napoli) dove il ragazzino è stato denunciato.

Sono stati i carabinieri ad intervenire dopo una segnalazione nella zona della movida, in piazza Troisi. Quella che sembrava essere una torcia, era invece una pistola elettrica con tanto di alimentatore per la ricarica che il giovane aveva. Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione di San Giorgio per comprendere l'esatta dinamica. Durante i controlli i militari hanno identificato diversi giovanissimi e sequestrato due scooter.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA