Manfredi, chiesto a Piantedosi ulteriore impegno su città

"C'è un lavoro di controllo del territorio che va fatto con continuità. Ne parlo continuamente con il questore e il prefetto, che sono le autorità che hanno competenza nel settore, e ieri ne ulteriormente parlato con il ministro Piantedosi per avere un ulteriore impegno sulla città in termini di uomini e mezzi. Il vero punto debole è il controllo della città soprattutto nelle ore notturne in una Napoli che vive quasi 24 ore al giorno e pertanto si richiede una presenza continua che spesso non si riesca a garantire". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, rispondendo a una domanda sul tema della sicurezza all'indomani della visita a Napoli e poi a Caivano nel ministro dell'Interno.

Manfredi, nel ricordare che la questione "caratterizza tutte le grandi aree urbane", ha evidenziato che accanto al controllo del territorio, la sicurezza "incrocia questioni di criminalità, ma spesso anche forme di disagio sociale, di abitudini a comportamenti che travalicano il bullismo e la violenza.

Dobbiamo lavorare di più su questo e combattere anche tutti i fenomeni di devianza, di marginalità che derivano speso da disagio sociale e abitativo". Il sindaco ha infine affermato che "abbiamo bisogno di una cittadinanza sempre più attiva, abbiamo bisogno di impegno sociale, di rispetto delle regole e di maggiore coesione tra comunità, cittadinanza e istituzioni: ognuno deve fare la sua parte perché una democrazia matura è quella in cui tutti i corpi sociali sono impegnati e remano nella stesa direzione. Veniamo da anni in cui c'è stato tanto disimpegno e noi oggi invece abbiamo bisogno di una nuova stagione di impegno".



