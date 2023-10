Lunedì firma del contratto per i 312 lavoratori ex Whirlpool

Lunedì 30 ottobre i 312 lavoratori del bacino ex Whirlpool firmeranno il contratto di assunzione alla presenza del Ceo di Tea Tek Felice Granisso e dei sindacati.

L'appuntamento è fissato alle ore 12.00 presso il sito Ex Whirlpool di via Argine 310 a Napoli, ora stabilimento della società Italian Green Factory (Gruppo Tea Tek). Ai fini organizzativi si chiede a giornalisti, fotografi e operatori di confermare la propria presenza entro le ore 16:30 di domenica 29 ottobre indicando nome, cognome e testata di appartenenza al seguente indirizzo mail: media@teatek.it



Riproduzione riservata © Copyright ANSA