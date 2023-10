Fa una rapina con piccone, poi fa spesa al supermercato

Minaccia il fratello con un piccone pur di farsi consegnare i soldi per acquistare la droga. E' accaduto a Vico Equense, in provincia di Napoli. Una rapina messa in atto in un supermercato, alla presenza anche dei clienti.

Un 37enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, prima ha minacciato il fratello, poi si è fatto consegnare il cellulare. Non solo. Prima di andar via ha fatto anche la spesa, due birre e un pezzo di pane che ha pagato regolarmente. Ma quando è andato via ad aspettarlo c'erano i carabinieri e per lui sono scattate le manette. Dovrà rispondere di rapina e porto abusivo di strumenti atti ad offendere.



