Calcio: Napoli; Garcia, Kvaratskhelia ora può fare la differenza

"Kvaratskhelia è tornato al suo livello e sappiamo che è un livello altissimo, è un giocatore che può fare la differenza". Lo ha detto il tecnico del Napoli Rudi Garcia alla viglia della sfida contro il Milan.

"I nostri esterni - ha aggiunto - sono forti, da Politano e Kvara mi aspetto sempre che siano decisivi sugli assist e i gol.

Per il resto, a centrocampo Anguissa sta bene ma non può giocare 90', vedremo quali saranno i tempi perchè torni ad avere il ritmo dell'intera partita, ma abbiamo Cajuste, che a Verona è stato uno dei migliori in campo, non come a Berlino, ma non fare bene in un pezzo di partita non vuol dire non avere la mia fiducia".

Garcia ha parlato anche del Milan: "Hanno una catena di sinistra forte - ha detto - ma noi siamo forti a destra e a sinistra, puntiamo sulla nostra qualità. Sappiamo che Leao è un ottimo giocatore ma non c'è solo lui, abbiamo un piano anti-Pulisic, anti-Giroud. Sappiamo che serve un piano per tutto il Milan".

Garcia chiude rispondendo su un amarcord, il litigio con Pioli nel derby del 2015: "E' un vecchio momento - ha detto - eravamo in squadre diverse e abbiamo fatto tante esperienze da allora. Questa è una storia vecchia, di lui dico che è un ottimo allenatore".



