A Caserta in seimila alla prima giornata della 'Flik Flok'

Oltre 6mila persone alla prima giornata della Flik Flok, manifestazione socio-sportiva organizzata dalla Brigata Bersaglieri Garibaldi. Il taglio del nastro del "Villaggio Cremisi" è avvenuto stamattina alla presenza del generale Mario Ciorra, comandante della Brigata e delle autorità locali.

Emozionante il momento dell'alzabandiera, intonato dalla cantante Emiliana Cantone, insieme alla Fanfara dei Bersaglieri e al coro delle "mani bianche" dell'associazione Zoccolo duro, che hanno interpretato l'inno con il linguaggio dei segni.

La manifestazione continuerà domani con le gare podistiche: la 10 km, competitiva Fidal per il campionato regionale, la 5 km aperta a tutti e la passeggiata di 1 km per gli under 14 con mamma, papà e amici a 4 zampe.

All'evento hanno partecipato circa 4mila studenti delle scuole del territorio della provincia di Caserta. Per domani sono previsti oltre 3mila atleti che parteciperanno alle gare.





