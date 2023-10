Trovato senza vita in casa, indagini in corso in Irpinia

Saranno gli accertamenti medico-legali disposti dalla Procura di Benevento a stabilire le cause della morte di un 41enne di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, trovato senza vita nell'abitazione nella quale abitava insieme ai genitori e al fratello.

I sanitari del 118 che sono intervenuti in Rione Santo Stefano non hanno potuto che constatare il decesso. Rilievi sono stati effettuati da polizia municipale e carabinieri. La salma è stata trasferita su disposizione dell'autorità giudiziaria all'ospedale "Frangipane" di Ariano Irpino.



