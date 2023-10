Scheletro davanti alla Reggia di Caserta,sono resti di un 50enne

Sono di un cinquantenne, la cui scomparsa è stata denunciata nel luglio del 2023, i resti trovati mercoledì mattina dalla Polizia nei giardini di piazza Carlo di Borbone, davanti alla Reggia di Caserta.

Gli agenti hanno ritrovato in una siepe il corpo ridotto quasi a scheletro di un uomo, e inizialmente si è ipotizzato che potesse trattarsi di un clochard che in estate aveva trovato rifugio dalla calura tra le siepi di piazza Carlo di Borbone.

Poi, dai primi riscontri sulle denunce di scomparsa presentate nei mesi scorsi e da alcuni effetti personali trovati nelle vicinanze del luogo del ritrovamento, è emerso il nome del 50enne, residente a Vitulazio, che pare avesse problemi di droga.

Le indagini della Polizia sono state coordinate dalla Procura della repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

Saranno le analisi medico-legali cui saranno sottoposti i resti, che presentavano ancora brandelli di carne e altro materiale organico, come i denti, a stabilire se si è trattato di overdose o altra causa.



