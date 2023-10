Portano via arrestato,dall'alto piomba fioriera sull'auto dei Cc

Stavano portando via un uomo, arrestato per svariate violazioni degli arresti domiciliari, quando una fioriera è piombata dall'alto sull'auto dei carabinieri, sfondando il parabrezza: nessuno si è fatto male e, intervenute altre pattuglie, l'uomo è stato trasferito in carcere. E' successo a Napoli, nel quartiere Chiaia.

Tutto è cominciato quando i militari della caserma di Posillipo sono giunti in via Cucca per notificare a Salvatore Pugliese, un 56enne, l'ordine di trasferimento in carcere in seguito a varie violazioni commesse mentre si trovava agli arresti domiciliari; misura cui era sottoposto dal maggio scorso per estorsione.

I carabinieri stavano lasciando la zona con l'arrestato a bordo quando alcune persone, al momento non identificate, hanno lanciato una fioriera dall'alto mandando in frantumi il parabrezza. I carabinieri hanno fatto intervenire altre pattuglie in loro supporto, cui è stato affidato l'arrestato.

Indagini in corso per identificare i responsabili.



