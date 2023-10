Piantedosi,la sicurezza si fa anche prendendosi cura dei giovani

"La sicurezza non la si fa solo con la presenza delle forze dell'ordine ma anche così". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in visita alla fondazione 'A voce d'e creature ", a Napoli, facendo riferimento proprio all'attività della fondazione che si occupa dei minori di aree disagiate della città.

"Sto qui non solo per testimoniare quello che si è fatto - ha proseguito - ma anche ciò che si può e si deve fare. Noi abbiamo un programma molto importante sulla redistribuzione, a scopi come questo, dei beni confiscati". Il ministro Piantedosi è stato accolto da don Luigi Merola. Poi si è recato al campo di calcio dove c'erano numerosi ragazzi.

Il responsabile del Viminale si è intrattenuto dapprima nel campo e nel laboratorio di pizzeria ed infine in una sala dove ha incontrato alcuni ragazzi che ha invitato a Roma.

Agli stessi ragazzi il capo della Polizia, Vittorio Pisani, ha donato degli zainetti. Don Merola ha illustrato le attività della fondazione che in 12 anni ha accolto 1200 ragazzi: ogni anno si organizzano decine di attività. Il costo di gestione è di circa 300mila euro l'anno, in parte coperto dal contributo elargito da alcuni imprenditori.



