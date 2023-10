Mare molto mosso, collegamenti incerti per Ischia e Procida

Vento forte e mare molto mosso stanno causando pesanti disagi per i trasporti marittimi per Ischia e Procida: è già stata cancellata la quasi totalità dei collegamenti effettuati con gli aliscafi.

Fermi dunque ai porti i mezzi veloci, i collegamenti per le due isole del golfo di Napoli vengono attualmente assicurati dalle navi traghetto in partenza dagli approdi di Napoli Porta di Massa e Pozzuoli sebbene anche alcune corse dal porto flegreo per Procida sono state sospese per l'intera giornata.

Secondo le previsioni meteorologiche le condizioni del mare resteranno sostanzialmente immutate per il resto della giornata rendendo perciò incerta la regolarità dei servizi di collegamento per le isole.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA