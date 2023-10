Mare Fuori 4 a febbraio, attesa anteprima evento a Roma

Per l'attesa quarta stagione di Mare Fuori bisognerà attendere febbraio 2024 su RaiPlay (e successivamente su Rai 2) ma intanto il cast, il regista Ivan Silvestrini e l'autrice Cristiana Farina sfilano - domani sabato 28 ottobre nel pomeriggio per un doppio red carpet per l'anteprima evento dei primi due dei 12 episodi. Mare Fuori 4 sarà accompagnato dal cast alla Festa del Cinema di Roma con il red carpet alle 17.45 all'Auditorium Parco della musica (si potrà seguire dalla cavea superiore per 3mila persone) per la proiezione in sala Sinopoli e alle 20.45 all'Auditorium via della Conciliazione sul red carpet di Alice della Città. Qui il cast resterà in sala con i fan. Chi ci sarà? Da Maria Esposito a Lucrezia Guidone, tra i tanti attesi.

Per l'occasione via della Conciliazione sarà chiusa al traffico, come è stato nelle precedenti edizioni per Angelina Jolie, Johnny Depp e Russell Crowe, per consentire ai tanti fan in attesa di poter vedere da vicino i loro beniamini. La quarta stagione di Mare Fuori, con la regia di Ivan Silvestrini, è una coproduzione Rai Fiction - Picomedia, prodotto da Roberto Sessa da un'idea originale di Cristiana Farina, scritta con Maurizio Careddu.

Pochissime le anticipazioni: dopo la partenza di Paola Vinci (interpretata da Carolina Crescentini), l'approccio autoritario della nuova direttrice (Lucrezia Guidone) porterà i giovani detenuti a una scelta necessaria: ribellarsi per la propria autodeterminazione. Lo scontro fra il mondo degli adulti e quello dei ragazzi è inevitabile per capire chi si è, chi si vuole diventare e trovare la voce per dirlo.



